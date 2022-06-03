Россия с 14 июня снимет ограничения на въезд иностранцев, прибывающих по воздуху и морю

Россия с 14 июня снимет все эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев, прибывающих в страну воздушным и морским путем. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска», — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 14 июня Россия откажется от ограничения на въезд граждан Узбекистана, прибывающих по железной дороге. С этого дня окажется возобновлено железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент — Самара и Ташкент — Волгоград «с частотой один раз в неделю на каждом маршруте».