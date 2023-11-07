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В России открылась тысячная школа, построенная по нацпроекту «Образование»
Вице-премьер России Татьяна Голикова и глава Минпросвещения Сергей Кравцов торжественно открыли тысячную школу, возведенную по национальному проекту «Образование». Они подключились к церемонии в формате видеоконференции из павильона координационного центра на Международной выставке-форуме «Россия».
Новое образовательное учреждение на 250 мест появилось в селе Поселье Иволгинского района Бурятии. В школе есть хореографический класс, спортзал, швейные и столярные мастерские, обустроены спортивные площадки и теплицы для занятий по биологии.
Фасад здания расписали местные художники в рамках социокультурного проекта «Сайнуу». Акцент сделан на сохранении культурных традиций.
«Сегодня это не просто открытие школы в Поселье, это тысячная школа, которая открылась в рамках нацпроекта, который мы реализуем по поручению главы государства», — отметила Голикова.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.
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