В России опять запретили сайт браузера Tor

Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района по делу о сайте проекта сети Tor в России и вновь запретил его. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Исковые требования о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ удовлетворены», — пояснил собеседник агентства.

Саратовский районный суд еще 18 декабря 2017 года ограничил доступ к странице Tor Project в России. Впрочем, Роскомнадзор внес страницу браузера Tor в Единый реестр запрещенных сайтов только в начале декабря 2021-го.

The Tor Project Inc. в январе этого года обжаловала вердикт районного суда, ставший основанием для блокировки сайта, и попросил его отменить, так как организацию не привлекли к участию в деле. Саратовский областной суд 19 мая отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

Несмотря на это, 31 мая Роскомнадзор обратился в корпорацию Google LLC с требованием удалить из Google Play приложения Tor Browser, сославшись на решение суда. Однако 21 июля ведомство разблокировало доступ к ресурсу Tor Project на территории РФ.

Согласно данным Tor Project, Россия является второй в мире страной по числу пользователей браузера Tor. На тот момент каждый день им пользовались более 300 тыс. жителей РФ — это примерно 15% от общего количества юзеров.