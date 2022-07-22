Роскомнадзор разблокировал доступ к ресурсу Tor Project в России

Роскомнадзор разблокировал доступ к ресурсу Tor Project на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне страница проекта была удалена из реестра сайтов, доступ к которым в РФ должен быть ограничен, и вновь стала доступна для российских пользователей.

Еще 19 мая решение Саратовского районного суда об ограничении доступа к Tor Project в России было отменено, дело направили на новое рассмотрение.

В пресс-службе суда рассказали, что это произошло из-за нарушения норм процессуального права — владельца сайта не привлекли к участию в разбирательстве.

Ранее, в начале декабря 2021 года, Роскомнадзор внес страницу браузера Tor в Единый реестр запрещенных сайтов из-за размещения сведений, обеспечивающих «работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».

По данным организации Tor Project, Россия является второй в мире страной по числу пользователей браузера Tor. На тот момент каждый день им пользовались более 300 тыс. жителей РФ — это примерно 15% от общего количества применяющих браузер.