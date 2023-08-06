В России около 70 компаний производят беспилотники

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В настоящее время около 70 отечественных компаний являются производителями беспилотных авиасистем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя Премьер-министра РФ Андрея Белоусова.

«Второе направление [национального проекта „Беспилотные авиационные системы“] центральное, оно связано с производством <...> У нас порядка 70 производителей, из них около 20 крупных», — рассказал вице-премьер на «Архипелаге 2023» в Новосибирске.

Он напомнил, что уже в 2024 году Россия должна выйти на цифру порядка 18 тыс. крупных и средних БПЛА без учета аппаратов весом менее 1 кг.

Белоусов отметил, что ключевым направлением нового нацпроекта в будущем году станет регуляторика.

«На следующий год эта история будет ключевой, потому что то, что мы произвели, нужно сертифицировать, иначе наши федеральные органы исполнительной власти, носители государственного и гражданского заказа купить ничего не смогут», — пояснил вице-премьер.

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» проходит в Новосибирске с 28 июля по 7 августа. Ранее «Татар-информ» сообщал, что 14-летний Булат Нургалиев из Татарстана стал победителем на состязаниях дронов.