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В России около 70 компаний производят беспилотники
В настоящее время около 70 отечественных компаний являются производителями беспилотных авиасистем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя Премьер-министра РФ Андрея Белоусова.
«Второе направление [национального проекта „Беспилотные авиационные системы“] центральное, оно связано с производством <...> У нас порядка 70 производителей, из них около 20 крупных», — рассказал вице-премьер на «Архипелаге 2023» в Новосибирске.
Он напомнил, что уже в 2024 году Россия должна выйти на цифру порядка 18 тыс. крупных и средних БПЛА без учета аппаратов весом менее 1 кг.
Белоусов отметил, что ключевым направлением нового нацпроекта в будущем году станет регуляторика.
«На следующий год эта история будет ключевой, потому что то, что мы произвели, нужно сертифицировать, иначе наши федеральные органы исполнительной власти, носители государственного и гражданского заказа купить ничего не смогут», — пояснил вице-премьер.
Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» проходит в Новосибирске с 28 июля по 7 августа. Ранее «Татар-информ» сообщал, что 14-летний Булат Нургалиев из Татарстана стал победителем на состязаниях дронов.
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