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Общество 6 августа 2023 09:43

Булат Нургалиев из РТ победил и стал самым молодым оператором дронов на «Архипелаге 2023»

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Булат Нургалиев из РТ победил и стал самым молодым оператором дронов на «Архипелаге 2023»
Фото: © «Татар-информ»

14-летний житель Казани Булат Нургалиев победил в соревнованиях по дронам на «Архипелаге 2023», организованном Фондом НТИ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Татарстанец — самый молодой оператор БПЛА в стране, он забрал девять кубков и медалей на проектно-образовательном интенсиве. Булат Нургалиев пролетел трассу быстрее остальных и сбил три импровизированных самолета.

Награждал его лично губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Также с победителем пообщался и первый заместитель Премьер-министра РФ Андрей Белоусов.

На дронах юный татарстанец тренируется в Казанском техникуме связи. По его словам, всегда мечтал быть пилотом, но интересоваться пилотированием дронов начал всего три года назад. Булат рассказывает, что, как и все подростки, увидел в интернете — и захотел, а отец его решение поддержал.

Своими руками Булат собрал более 20 дронов. Он также поделился своими планами — молодой человек хочет стать профессиональным оператором БПЛА и помогать своей стране.

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