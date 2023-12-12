Власти рассказали, когда могут подешеветь яйца в России

В России яйца могут подешеветь уже весной. Такой прогноз дал первый зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин в интервью «Парламентской газете». При этом он добавил, что это произойдет, если комплекс мер, которые разработало правительство РФ, окажется эффективным и будет нормально функционировать.

Он отметил, что причина роста цен на яйца – рост расходов на топливо, содержание производственных мощностей, зарплаты и перевозку. Он согласился, что цены должны расти на уровень инфляции, установленной ЦБ, однако на практике так получается не всегда.

При этом для стабилизации цен спикер считает необходимым контролировать переменные затраты и отрегулировать рынок. По его словам, одна из задач сейчас – стимулировать производителей, нарастить объемы производства.

На вопрос о том, на сколько могут подешеветь яйца, Митин ответил, что тут учитывается ряд моментов. Однако по мере роста производительности труда, повышения общей эффективности затраты производителей будут снижаться и, как следствие, отражаться на конечной цене продукта.