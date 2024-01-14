В России обновлен 10-летний рекорд по суточной поставке газа потребителям

Из-за аномальных холодов 12 января в России обновлен исторический рекорд по суточной поставке газа потребителям. Его объем составил 1788,3 млн кубометров, сообщает в своем телеграм-канале «Газпром».

«Предыдущий абсолютный максимум был зафиксирован почти десять лет назад: 30 января 2014 года было поставлено 1786,8 млн куб. м газа», — заявили в компании.

В компании отметили, что средняя температура на территории страны в этот день составляла −14 градусов. Несмотря на морозную погоду и рост потребления, поставки по газотранспортной системе осуществляются надежно.

Напомним, что 11 декабря максимум суточной поставки газа потребителям был установлен в Татарстане.