В России обнаружили новый субвариант «омикрона»

За последнюю неделю в России выявлены несколько случаев заражения вариантом омикрон-штаммом коронавируса ВА.5. Об этом на полях рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта "омикрон" на территории РФ - это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа», — передает ее слова РИА Новости.

При этом главный санитарный врач России подчеркнула, что «это не страшно».

По ее словам, идет подготовка к тому, что эти варианты коронавируса могут распространиться чуть более интенсивно, но «накопленный опыт и знания позволяют понять, что и как делать и как беречься».

На прошлой неделе заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал об обнаружении в стране субварианта BA.4.