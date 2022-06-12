В России обнаружили новый субвариант омикрон-штамма коронавируса



Российские ученые зарегистрировали несколько случаев заражения субвариантом штамма омикрон BA.4. Геном нашли в двух медучреждениях, рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "омикрона" BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — передает его слова ТАСС.

Ученый подчеркнул, что забор материала производился еще в конце мая. На сегодня в России самый распространенный вариант — BA.2 и его дочерние субварианты, добавил Хафизов.

Он объяснил, что в стране на сегодня высокий уровень иммунитета, что не позволяет новым штаммам распространиться широко.