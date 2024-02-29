В России направят 150 млрд рублей на обновление общественного транспорта

С учетом современных экологических стандартов будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст. До 2030 года субъекты России дополнительно получать около 40 тыс. единиц общественного транспорта, сообщил Президент России Владимир Путин на послании федеральному собранию.

«Дополнительно предусмотрим на программу обновления общественного транспорта 150 млрд рублей из федерального бюджета», – сказал он.

Путин добавил, что также будет обновлен парк детских автобусов, темпами не менее 3 тыс. автобусов в год. На их закупку выделят дополнительно 66 млрд рублей.

Отдельно Президент России подчеркнул, что это должны быть машины российского производства: полностью, либо с высокой степенью локализации.