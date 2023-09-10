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В России намерены возобновить производство танков Т-80 с нуля
В России планируют возобновить производство танков Т-80 с нуля. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал гендиректор концерна «Уралвагонзавод» (ГК «Ростех») Александр Потапов.
«Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых», — цитирует Потапова телеканал «Звезда».
Отмечается, что в последние годы проводилась лишь модернизация и ремонт уже существовавших машин. Из-за газотурбинного двигателя многие специалисты сетовали на неэкономичность этой модели танков, однако спецоперация показала эффективность Т-80 в боях. В выпуске приводится в пример бой экипажа танка «Алеша», в одиночку остановившего колонну ВСУ.
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