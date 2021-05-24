В России начнутся клинические испытания вакцины против Covid-19 и гриппа

В России завершаются доклинические исследования вакцины двойного действия, защищающей одновременно от коронавируса Covid-19 и гриппа. Клинические испытания предполагается начать осенью, рассказал директор разрабатывающего препарат НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

По словам ученого, вакцина, как и «Спутник V» Центра имени Гамалеи, относится к числу векторных. «Только в качестве носителя (вектора) используется ослабленный вирус гриппа, в который вносят генетический материал коронавируса», — приводит его слова газета «Известия».

При этом исследователь подчеркнул: «Нам хочется, чтобы вакцина <…> защищала <…> одновременно и от гриппа, и от Covid-19. Исследования наших ученых направлены на формирование такого двойного эффекта». Она будет производиться в виде спрея и вводиться через нос, хотя возможным окажется и применение под язык. Два компонента препарата потребуется вводить с промежутком в две недели.

Лиознов уточнил, что сейчас заканчиваются доклинические исследования вакцины на животных, в том числе и на приматах. Испытания на таких модельных животных небольшого размера, как хомячки, показали хороший результат, но это лишь предварительные данные.

После окончания доклинических исследований в конце июня при условии подтверждения безопасности и эффективности препарата осенью начнутся клинические испытания с участием здоровых добровольцев. При удачном развитии событий их последняя, третья фаза должна стартовать в начале 2022 года, пояснил директор НИИ.

Как сообщало ИА «Татар-информ», ранее Президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск в гражданский оборот уже четвертой вакцины от коронавируса. Речь идет о созданном совместно с китайскими специалистами препарате «Конвидеция».