В России начали испытывать платформу для вакцин, защищающих от нескольких вирусов

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи начали доклинические исследования платформы для вакцин, которые в дальнейшем смогут защищать сразу от нескольких разных патогенов. Об этом заявил директор центра — академик РАН Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Речь идет о вакцине, которую мы сейчас начали испытывать в доклинических испытаниях на обезьянах. Смысл этой технологии в том, что <...> можно сразу же защищать [человека] от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время <...>», — пояснил исследователь.

При этом Гинцбург привел соответствующий пример: «Возможен такой подход — [совмещаются] различные антигены вирусов гриппа и коронавируса».

Кроме того, ученый опроверг информацию сославшегося на доктора биологических наук Алексея Грановского издания Mash о тестировании на обезьянах добавки, усиливающей действие вакцины «Спутник V». По его словам, испытывается именно новая платформа, которая не имеет никакого отношения к уже созданному препарату против Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Центр имени Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V».