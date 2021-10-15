Центр им. Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»

Пострегистрационные исследования «Спутника V» завершились, были поданы документы на постоянную регистрацию вакцины. Об этом РИА Новости сообщил руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются», — рассказал директор учреждения.

Вакцина от Covid-19 «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ с условием обязательного проведения клинических испытаний. Такая практика регистрации препарата есть и в других странах.

Центр им. Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные исследования 25 августа. В испытании приняли участие более 30 тыс. добровольцев, согласно их результатам, вакцина показала эффективность свыше 90%.

На сегодня «Спутник V» одобрен для использования в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.