В России начали действовать новые требования к камерам на дорогах

С 1 сентября в России вступили в силу новые положения федерального закона, регулирующие использование систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), сообщает РИА Новости.

Законопроект, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным в мае прошлого года, предусматривает, что все устройства фиксации нарушений ПДД – как стационарные, так и мобильные – должны функционировать автоматически, без прямого вмешательства человека, регистрируя все нарушения в зоне своего действия.

Согласно новым правилам, в населенных пунктах камеры должны устанавливаться на расстоянии не менее 100 метров от знака, обозначающего начало населенного пункта. Разрешенные места установки включают дороги с выделенными полосами для общественного транспорта, пешеходные переходы, перекрестки, участки с повышенной аварийностью, пункты весового контроля, зоны дорожных работ, а также места с запретом парковки или остановки.

Все устройства фиксации должны иметь необходимые сертификаты и проходить метрологическую проверку. Процесс установки камер контролируется региональными органами исполнительной власти или владельцами дорог при согласовании с местными подразделениями МВД. Важно отметить, что перемещение мобильных камер во время их работы запрещается.

Информация о расположении камер и перечень фиксируемых нарушений будут доступны на официальном веб-сайте МВД.