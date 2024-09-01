В России изменились правила оплаты сверхурочной работы

С 1 сентября в России вступил в силу обновленный порядок оплаты сверхурочной работы. Теперь при ее расчете работодатель должен будет учитывать не базовый оклад, а заработную плату сотрудника в целом — с компенсационными и стимулирующими выплатами.

Первые полтора часа работы по-прежнему должны оплачиваться в не менее чем полуторном размере, а далее — не менее чем в двойном.

Изменения в законодательстве позволят учитывать разные системы оплаты труда сотрудников, к примеру тарифные ставки и оклады, сдельную, бестарифную и другие. Это поможет исключить случаи, когда оплата сверхурочной работы оказывалась меньше, чем часов по графику.

Подробнее о том, какие законы вступили в силу с 1 сентября, можно прочитать в материале «Татар-информа» «Упорядочивание камер, инвалиды в малом бизнесе и „прощай, ОБЖ“: гид по новым законам».