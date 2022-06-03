В России на два года отменят НДФЛ для граждан при продаже золотых слитков

Кабмин одобрил законопроект Минфина, который предусматривает отмену налога на доходы физических лиц от продажи золота в слитках на два года. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Так, для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмент сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях предлагается освободить на два года (2022 и 2023 годы) доходы физлиц от реализации золота в слитках», — сказано в тексте сообщения.

Также в 2022 году НДФЛ не будет удерживаться при переводе брокером, попавшим под ограничения, ценных бумаг и денежных средств клиента – налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по брокерскому договору, на указанную «промежуточную» дату исчисления. Кроме того, от НДФЛ будут освобождены доходы, полученные по вынужденным сделкам, совершенным для вывода компаний из-под ограничений недружественных стран, наложенных на владельцев этих компаний.

В пресс-службе Минфина отметили, что ведомство предложило варианты действий для создания более комфортных налоговых условий и для развития радиоэлектронной отрасли и добычи полезных ископаемых.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило отменить налог на прибыль для IT-компаний.