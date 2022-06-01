В Минэкономразвития предложили отменить налог на прибыль для IT-компаний

Минэкономразвития РФ разработало законопроект, обнуляющий налог на прибыль и снижающий страховые взносы для высокотехнологичных компаний, не попавших под предыдущие льготы.

Речь идет об организациях, которые не включены в реестр IT-организаций и не выпускают электронную продукцию, пишут «Ведомости».

Отмена налога на прибыль и снижение ставки страховых взносов до 7,6% будет действовать 10 лет. Получить подобные послабления смогут компании с выручкой от 1 млрд до 15 млрд рублей.

Для этого компании без государственного участия должны производить электрооборудование, транспорт, летательные аппараты, медоборудование, химические вещества и продукты, медикаменты и т. д.

При этом доходы от продажи высокотехнологичной продукции должны составлять не менее 70%. Также за последние три года компания должна выплачивать дивиденды в объеме не более 15% от базы по налогу на прибыль.