Путин поручил изучить ситуацию с системной работой по лечению ПТСР у военных

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ проработать варианты совершенствования оказания психологической помощи и психологической поддержки жителям страны, включая в том числе системную работу по лечению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у военных. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению, уделив особое внимание оказанию такой помощи и поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам, а также осуществлению системной работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей <…>», — отмечается в тексте документа.

Речь идет, в частности, о разработке соответствующей методологической базы и организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации психологов. При необходимости должно быть обеспечено внесение соответствующих изменений в федеральное законодательство.

Поручение дано по итогам встречи с молодыми учеными, состоявшейся 1 декабря прошлого года. После нее Путин также поручил разработать меры мониторинга на сейсмоопасных территориях, о чем сообщал «Татар-информ».

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года по инициативе российского лидера Владимира Путина.