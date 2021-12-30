В России может появиться налоговый вычет при покупке автомобиля

В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля. Как рассказал автор предложения — директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, мера могла бы стать аналогичной вычету при приобретении жилья, сообщает RT.

Он напомнил, что при покупке квартиры гражданин в праве один раз взять налоговый вычет до 2 млн рублей и вернуть себе 13% от этой суммы — до 260 тыс. рублей.

Предложение было направлено главе Минтруда России Антону Котякову. Орлов подчеркнул, что для многих россиян, к примеру многодетных и пенсионеров, покупка машины — это необходимый шаг и очень важный шаг.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — говорится в письме.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 января они могут взять налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги.