Россиянам напомнили о новом налоговом вычете с января

С начала 2022 года жители России смогут получить еще один новый налоговый вычет — за физкультурно-оздоровительные услуги. Его оформление позволит вернуть до 15,6 тыс. рублей в год, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ведущего юриста Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрия Захарова.

«Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тыс. рублей в год. Таким образом, можно сэкономить максимум до 15 600 рублей", — уточнил эксперт.

Он напомнил, что получателем вычета может быть любой россиянин в возрасте от 18 лет, платящий НДФЛ, также его могут получить родители на несовершеннолетнего. Для оформления нужно представить документы о приобретении тех или иных спортивных услуг, банковские реквизиты и копию свидетельства о рождении, когда вычет берется на ребенка. При этом основным видом деятельности организации, которая оказывает спортивные услуги будущему обладателю вычета, должны быть физкультура и спорт.

По словам Захарова, если человек рассчитывает взять спортивный вычет, то приобретать абонемент стоит с января 2022 года.