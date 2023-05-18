В России может появиться арабский аналог шведской IKEA

Арабская сеть магазинов мебели и товаров для дома Home Box ищет партнера в России, в течение пяти лет в нашей стране могут открыться до 20 магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камеля Шабана.

«Мы ищем партнера в России. Можем открыть 10-20 аналогов в России в течение пяти лет», – заявил Шабан в кулуарах выставки Mallpic Sochi 2023.

Он пояснил, что это будет бренд, доступный по цене и похожий на IKEA, но занимающий меньше площади.

Шведский ретейлер приостановил работу магазинов после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом России Владимиром Путиным. 15 августа 2022 года компания завершила онлайн-распродажу товаров и закрыла сайт для покупателей из России.