В России может появиться альтернатива футбольной Лиги чемпионов

Руководство Российского футбольного союза (РФС) собирается возродить Кубок Премьер-лиги, который по своему формату напоминает Лигу чемпионов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, турнир может появиться в календаре российских клубов со следующего сезона лишь в том случае, если в Российской Премьер-лиге останется 16 клубов.

Формат соревнований предполагает разбивку 16 команд чемпионата на четыре группы по четыре команды в каждой. Два лучших клуба из каждого квартета выйдут в 1/4 финала. Далее предстоят стадии полуфинала и финала.

Матчи Кубка Премьер-лиги планируется проводить в будние дни, когда в еврокубках проходят матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишил российские клубы участия в еврокубках в сезоне 2022/23.