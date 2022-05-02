УЕФА ввел жесткие санкции против сборной России и российских клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел масштабные санкции в отношении российского футбола.

В сезоне 2022/2023 клубы из России не будут выступать в еврокубках. Напомним, что в весенней части сезона российским командам не позволили даже доиграть сезон. «Спартак» не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.

Кроме того, УЕФА принял решение о запрете для сборной Россиии выступать в Лиге наций.

«Сборная России не будет участвовать во 2-й группе Лиги В и автоматически займёт четвёртое место в этой группе. Следовательно, они вылетят и займут 16-е, последнее место в Лиге B», — говорится в сообщении организации.

Ранее сборную России лишили возможности сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре-2022.

Кроме того, в УЕФА решили даже не рассматривать заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028-м и 2032-м году.

«Заявка РФС не соответствует требованиям статьи 16.02 Регламента подачи заявок на финалы и финальные этапы турниров УЕФА, в которой говорится, что «каждый участник должен гарантировать, что он не действует способом, который может дискредитировать УЕФА, любого члена организации (или любого сотрудника, должностное лицо или представителя любого из вышеперечисленных) или европейский футбол», — говорится в официальном заявлении УЕФА.

Российский футбольный союз уже отреагировал на принятые в УЕФА решения.

«Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», - говорится в сообщении РФС.