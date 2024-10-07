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В России могут ввести штрафы за оскорбление учителей
Законопроект, предполагающий введение штрафов за оскорбление учителей, планируют внести на рассмотрение Госдумы РФ. С такой инициативой выступили депутаты нижней палаты парламента Сергей Миронов, Яна Лантратова и Александр Терентьев, пишут «Известия».
Согласно документу, публичное оскорбление педагога предполагает наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей для граждан, до 200 тыс. рублей – для должностных лиц, до 700 тыс. рублей – для юрлиц.
Отмечается, что на данный момент проект закона уже одобрен Министерством просвещения РФ, также его направили в Правительство и Верховный суд России.
Миронов отметил, что сейчас поступает немало жалоб от педагогов, которые утверждают, что, как правило, закон «оказывается на стороне учеников и родителей, а учитель один на один остается со своими проблемами».
Ранее сообщалось о разработке законопроекта о праве учителей требовать компенсацию морального вреда. Данную инициативу поддержал заслуженный учитель России Александр Снегуров.
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