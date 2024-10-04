Заслуженный учитель предложил принять закон о защите чести педагогов

В России назрело принятие закона о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда. Такое мнение «Татар-информу» выразил заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов разработал законопроект и намерен внести его в нижнюю палату парламента, он предполагает предоставление учителям права требовать компенсацию морального вреда, который был причинен путем распространения порочащих честь и достоинство сведений.

«Я поддерживаю такую инициативу. Да, защита чести, достоинства и репутации давно затребованы, но нужно понимать, что осуществить такую защиту будет сложно, поскольку такие механизмы недостаточно выработаны», – сказал Снегуров.

По его словам, учителя сегодня нуждаются в дополнительной защите со стороны государства от нападок в свой адрес.

«Некоторые родители сделали своим хобби постоянные жалобы на учителей и поношения в родительских чатах педагогов», – добавил спикер.

Но в тоже время Снегуров призвал учителей воздержаться от публикации контента, который может негативно повлиять на их репутацию и педагогов в целом.

«Я бы советовал воздержаться от публикаций педагогами фотографий в купальнике или в бане. Нужно понимать, что эти эпизоды, относящиеся к разным сторонам жизни, сходятся в одном нравственном центре. У человека может быть несколько ролей, но если он выбрал педагогический путь, то чем-то нужно пожертвовать», – отметил он.