В России могут ввести «Мигрант ID»

На рассмотрение депутатов Государственной Думы РФ внесут проект закона о введении электронного документа мигранта («Мигрант ID»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думскую фракцию «Новые люди».

В случае принятия соответствующего закона иностранцы будут обязаны оформить «Мигрант ID» для временного нахождения в РФ с целью трудоустройства и по иным причинам. Уточняется, что в нем будут содержаться сведения об образовании человека, судимости (при ее наличии), сроке нахождения в РФ, а также информация медицинского характера.

Авторы законопроекта предлагают обязать желающих въехать в Россию мигрантов подавать заявление на получение электронного документа до пересечения государственной границы.

Ранее сообщалось, что в текущем году из страны выдворению подверглись 1365 иностранцев, что практически в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В РФ за указанный период провели порядка 250 тысяч проверок на предмет нарушения законодательства в сфере миграции.