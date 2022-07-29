В России могут появиться дисконтные карты для малоимущих

В России могут появиться скидочные карты для малоимущих граждан. Проект соответствующего закона подготовлен депутатами Государственной Думы, сообщают «Известия» со ссылкой на одного из авторов — главу комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В издании уточнили, что действие карты будет распространяться на приобретение услуг, лекарств и продуктов. При этом магазины и аптеки будут присоединяться к программе добровольно. Они самостоятельно определят время и перечень товаров, на которые предоставят скидки.

«Для них этот проект также будет выгоден: он обеспечит приток новых покупателей», — полагает Нилов.

Воспользоваться картой — в случае принятия инициативы — смогут россияне с доходом меньше прожиточного минимума, который в среднем по стране достигает 13,9 тыс. рублей.

Авторы полагают, что нововведение может начать работу с 2023 года. Получить карту россияне смогут в органах соцзащиты либо МФЦ.

Напомним, что по указу Президента России Владимира Путина с 1 июня в стране были повышены МРОТ и размер прожиточного минимума.