В России могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных на маркетплейсах

В России могут пересмотреть правила возврата товаров надлежащего качества, купленных на маркетплейсах, потому что селлеры часто сталкиваются с подобными случаями. Такое мнение высказал руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов, передает РИА Новости.

«Необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей, прежде всего, в части возврата качественных товаров, купленных на маркетплейсах – когда у товара нет недостатков, но он не подошел покупателю либо тот просто изменил решение», – заявил эксперт, указав на масштаб явления.

Смелов уверен, что следует ограничить возврат некоторых категорий товаров, которые нельзя свободно вернуть в обычной рознице, – например, продуктов питания и лекарственных средств.

Кроме того, по мнению специалиста, для парфюмерии, косметики, электроники и ряда других категорий необходимо «приблизить порядок возврата к правилам традиционной торговли после того, как покупатель осмотрел товар и подтвердил его получение». Сейчас такие товары надлежащего качества, купленные в магазине, вернуть нельзя.

Помимо этого, Смелов предложил пересмотреть ситуацию, когда при повреждении товара во время доставки издержки полностью перекладываются на продавца. Если этого не сделать, селлерам придется включить их в цену.

По словам главы ЦСР, донастройка законодательства будет, в том числе и закона «О защите прав потребителей», действительно планируется. «Правительство будет наделено полномочиями определять категории товаров, для которых будет установлен особый порядок возврата и отказа от покупки», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что власти и маркетплейсы до конца года оценят необходимость восстановления складов, уничтоженных в результате ударов украинских беспилотников.