В России могут отменить налог при продаже жилья от 3 млн рублей

В России может измениться сумма, не облагаемая подоходным налогом, при продаже жилья и приобретении нового. Планируется, что она увеличится с 1 до 3 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу, направленную в адрес Премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В федеральной компании, разработавшей предложение, напомнили, что сейчас НДФЛ взимается при продаже квартир и загородных домов, которые происходят в течение первых пяти лет владения, а если это единственное жилье — трех лет. Однако учитывая рост цен на жилье в последние годы — в среднем +60%, — этой ценовой планки недостаточно.

Таким образом, повышение планки позволит снизить расходы при приобретении жилья.

Предложение уже поступило в аппарат Правительства России и отправлено в Минфин, где будет рассмотрено и получит ответ.

Напомним, что 21 июня Президент России Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по вопросам ЖКХ. Глава государства заявил о необходимости сохранить и нарастить темпы строительства жилья в ближайшие годы, а также предложил ряд инициатив для улучшения жилищной инфраструктуры, поддержки спроса на покупку квартир. В том числе он поручил Кабмину и ЦБ максимально быстро снизить ставку по льготной ипотеке.