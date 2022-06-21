Путин поручил Кабмину и ЦБ максимально быстро снизить ставку по льготной ипотеке

Президент России Владимир Путин дал Правительству РФ и Центробанку поручение максимально быстро снизить ставку по льготному ипотечному кредитованию. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по вопросам ЖКХ. Трансляцию провел телеканал Россия-24.

«Прошу Правительство совместно с Банком России, с нашим банковским сообществом и строительной отраслью максимально эффективно и быстро реализовать эту меру», – сказал российский лидер, отметив, что рыночная средняя ставка по кредитам составляет сейчас более 14% и при таких значениях ипотека становится труднодоступной для большого количества граждан.

Глава государства обратил внимание на то, что за апрель 2022 года таких кредитов было выдано в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По его словам, согласно опросам, более 65% россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия. В этой связи глава государства призвал продлить действие национального проекта «Жилье и городская среда» до 2030 года.

Путин подчеркнул, что, несмотря на сложности пандемии, в прошлом году российские строители «сработали ударно» и ввели в эксплуатацию более 90 млн кв. метров жилья. Благодаря этому более 4 млн семей въехали в новые квартиры и дома.