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Ру Тат
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21 сентября 2021  17:12

В России число смертей от коронавируса впервые с 26 августа превысило 800 случаев

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В России количество летальных исходов за минувшие сутки достигло 812 случаев, следует из данных оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки больше всего смертей было зафиксировано в Санкт-Петербурге (42), Свердловской области (37), Краснодарском крае (32), Пермской (28) и Ростовской областях (27).

Количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом в 85 регионах РФ составило 19 179. Полностью поправились 15 437 человек.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от коронавируса, отмечая безопасность и эффективность российских препаратов.

#путин владимир #Коронавирус
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