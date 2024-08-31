Упорядочивание камер, инвалиды в малом бизнесе и «прощай, ОБЖ»: гид по новым законам

Российские флаги будут развеваться над детсадами и вузами

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Прежде российский триколор обязывали вывешивать только на школах и на прилегающей территории, но с 1 сентября такая обязанность появится и у других образовательных организаций. С началом осени флаги РФ будут развеваться над детсадами, колледжами, техникумами и вузами. При этом неважно, частные они или государственные, — нововведение касается всех.

Кроме того, с этого учебного года в средней и старшей школах появятся обязательные уроки по основам безопасности и защиты Родины, которые заменят ОБЖ. В рамках нового предмета вводятся трехдневные военные сборы для учеников 8-9-х классов и пятидневные — для учащихся 10-11-х классов.

В обязательную школьную программу возвращается предмет «труд», который займет свое место в расписании с 1-го по 9-й классы. В начальной школе и в 8-9-х классах он будет проходить один раз в неделю, а в 5-7-х классах на предмет выделяется два часа в неделю.

Новые гарантии для людей с ОВЗ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 сентября запрещается высаживать из общественного транспорта зайцев, если это инвалиды I группы или дети-инвалиды. Если такой инцидент все-таки случился, то штраф для физлица составит 5 тыс. рублей, для юрлица — 30 тыс. рублей.

Еще одно нововведение с 1 сентября касается трудоустройства инвалидов. Так, работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в пределах 2-4% от среднесписочной численности. Раньше это обязательство касалось тех компаний, где трудятся от 100 человек (то есть не затрагивало малый бизнес).

За переработки будут платить по-новому

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Прежде по Трудовому кодексу первые два часа сверхурочной работы оплачивались в полуторном размере, последующие — в двойном, но для расчета использовался только базовый оклад. С 1 сентября работодатели должны будут рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу исходя из текущей зарплаты сотрудника, в том числе с премиями и другими выплатами.

Выходит, что за переработки должны будут платить больше. При этом у работников сохраняется возможность выбрать компенсацию за переработки в виде отдыха.

Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

С 1 сентября вводятся штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Владельцев легковых машин оштрафуют на сумму в 3 тыс. рублей для физлиц и 10 тыс. рублей для юрлиц. Штраф для собственников грузовых авто составит 5 тыс. рублей для физлиц и 15 тыс. рублей для юрлиц.

Задолженность за проезд можно будет погасить через единый портал госуслуг. Есть возможность воспользоваться 50-процентной скидкой при уплате штрафа. Штрафы за неоплаченный проезд по федеральным трассам пойдут в федеральный бюджет, по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения — в региональные и местные бюджеты.

Кто получит отсрочку от призыва

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 1 сентября отсрочка от призыва на военную службу будет распространяться на сотрудников прокуратуры и Следственного комитета с высшим образованием и специальными званиями. Также сотрудники прокуратуры и СК будут освобождены от участия в военных сборах. Проходящий военную службу по контракту может быть досрочно уволен в связи с переходом на службу в прокуратуру или Следственный комитет.

Прежде отсрочку от военной службы давали служащим органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий.

Новые требования к камерам на дорогах…

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Полезное изменение для автомобилистов — появятся жесткие требования к камерам фиксации нарушений ПДД на российских дорогах. Сейчас бывает и такое, что камеры установлены на каждом километре загородной автотрассы, но с 1 сентября подобное будет пресекаться.

Вводится определение минимального расстояния между камерами. В городе оно составит 1 км, на загородной дороге — 5 км. Кроме того, на дороге должен быть установлен знак фотовидеофиксации за 300 м до самой камеры. Информация об установке камер будет общедоступной и размещаться на официальном сайте МВД. Важно: если камера фиксации нарушений ПДД установлена с нарушениями закона, то зафиксированная ею информация не будет использоваться для привлечения водителей к ответственности.

…и автомобильным аптечкам

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

С начала осени вступает в силу приказ Минздрава РФ, который вводит новые требования к содержимому автомобильной аптечки. Отныне в ней обязательны следующие позиции: медицинская маска – 2 шт., медицинские перчатки размера не менее М – 2 шт., одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство рот в рот), кровоостанавливающий жгут, марлевый бинт, эластичный бинт, лейкопластырь, многоразовое спасательное термоодеяло размером от 160×210 см, две пары ножниц (хирургические и для перевязочных материалов). Еще в аптечке должны быть инструкция по оказанию первой помощи, блокнот, маркер черного или синего цвета или карандаш.

Аптечки, собранные до нововведений, можно использовать до окончания срока годности, но не дольше чем до 1 сентября 2027 года. Кстати, до осени прошлого года автомобилистов могли оштрафовать за отсутствие аптечки на 500 рублей, но затем этот штраф был отменен.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»