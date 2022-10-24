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Ру Тат
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Путешествия и туризм
24 октября 2022  16:30

В России финансирование туротрасли выросло в 20 раз

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Россияне стали чаще выбирать отдых внутри страны. Этому значительно поспособствовала господдержка. Финансирование туротрасли было увеличено в 20 раз и в скором времени должно составить 1 трлн рублей. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кабмина.

Сейчас общий объем привлекаемых инвестиций достигает почти 500 млрд рублей на реализацию 75 туристических проектов, которые были отобраны из 600 претендентов. Это позволит построить около 25 тыс. новых гостиничных номеров самого востребованного сегмента – 3 и 4 звезды.

Чернышенко также обратил внимание на то, что сейчас совокупный вклад туристической отрасли в ВВП России составляет 3% и, согласно прогнозам, может вырасти до 10%.

Ранее Президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм и передал функции этого ведомства Минэкономразвития РФ.

#Дмитрий Чернышенко #внутренний туризм #туризм
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