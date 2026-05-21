В России электросамокаты должны получить госномера к 2028 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К 2028 году в России электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны будут проходить государственную регистрацию с установкой номерных знаков. Это следует из плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ.

«В целом безаварийное движение с участием электросамокатов и других приспособлений предлагается наладить за счёт введения новых мер регулирования», – замечает в связи с этим пресс-служба Правительства.

Ответственными за организацию регистрации средств индивидуальной мобильности с выдачей номеров определены Министерство внутренних дел и Министерство транспорта.

Кроме того, к 2030 году должен быть решён вопрос об обязательной маркировке электросамокатов и других СИМ, подтверждающей их соответствие установленным требованиям безопасности.

Помимо этого, уже в текущем, 2026 году предполагается утвердить региональные планы развития инфраструктуры для СИМ и их интеграции в городские транспортные системы.

К средства индивидуальной мобильности (СИМ) в России относят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные транспортные средства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из схемы кикшеринга убрали 23 пункта размещения электросамокатов.