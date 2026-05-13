В Казани из схемы кикшеринга убрали 23 пункта размещения электросамокатов
В Казани из схемы размещения пунктов проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) исключили 23 парковочных места. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Соответствующие изменения утверждены исполкомом столицы Татарстана и внесены в действующее постановление.
Исключенные парковки располагались, в частности, вблизи парка им. Урицкого, набережной озера Кабан, парков «Комсомолец» и «Сосновая роща», парка Победы, а также бульвара «Ак Чәчәкләр».
При этом в городе сохраняется 1 420 мест для парковки электросамокатов.