В Казани из схемы кикшеринга убрали 23 пункта размещения электросамокатов

В Казани из схемы размещения пунктов проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) исключили 23 парковочных места. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Соответствующие изменения утверждены исполкомом столицы Татарстана и внесены в действующее постановление.

Исключенные парковки располагались, в частности, вблизи парка им. Урицкого, набережной озера Кабан, парков «Комсомолец» и «Сосновая роща», парка Победы, а также бульвара «Ак Чәчәкләр».

При этом в городе сохраняется 1 420 мест для парковки электросамокатов.