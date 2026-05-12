В России эксперимент с посадкой на самолет по биометрии запустят до конца июня

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

До конца первого полугодия текущего, 2026 года россиянам разрешат проходить на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково по биометрии. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ – руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко, сообщает ТАСС.

Подписано постановление Правительства страны о соответствующем пилотном проекте. В 2026-2027 годах сервис будет работать в экспериментальном режиме, изначально тестирование организуют на рейсах компании «Аэрофлот» между Москвой и Санкт-Петербургом.

«К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры», – уточнили в аппарате вице-премьера.

Реализовать пилотный проект в самом конце прошлого, 2025 года предложило Минцифры РФ. На данный момент сервис находится «в высокой степени готовности». «Завершается подготовка инфраструктуры аэропортов к приему первых пассажиров», – пояснил Григоренко и напомнил о добровольном характере использования биометрии.

Чтобы пройти ускоренные биометрией предполетные проверки, необходимо заранее зарегистрировать свои биометрические данные в ЕБС – единой системе. Это можно сделать в уполномоченном банке, а также в аэропортах и в специальных точках. При этом требуется дать согласие на обработку персональных данных.

