В России в пилотном режиме запустили сервис посадки в поезд по биометрии

В России в пилотном режиме начал работу сервис посадки в поезда с использованием биометрии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, передает РИА Новости.

«Сервис “Мигом” <…> доступен в пилотном режиме в поездах дирекции скоростного сообщения РЖД на начальных станциях маршрутов Москва – Кострома, Москва – Иваново и Москва – Нижний Новгород», – отметил он.

По словам Григоренко, после успешного тестирования география сервиса будет расширена. Для использования технологии пассажирам необходимо заранее подтвердить биометрические данные в уполномоченном банке или через выездную регистрацию, а также дать согласие на обработку персональных данных.

На этапе пилота при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность, использованный при покупке билета. При этом пассажиры смогут самостоятельно выбирать способ посадки – по паспорту или с помощью биометрии.