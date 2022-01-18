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Общество
18 января 2022  14:56

В России до семи дней сокращен срок карантина из-за коронавируса

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В России сроки карантина в связи с заражением Covid-19 сокращаются до семи дней. Об этом на заседании Координационного совета при Кабмине по борьбе с коронавирусом сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, — пояснила Голикова. — В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России». 

Власти будут наблюдать за ситуацией, и если потребуется дальнейшая корректировка сроков, изменения будут внесены, сообщила докладчик. 

На заседании Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал работадателей перевести как можно больше работников на удаленный режим.

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