В России до семи дней сокращен срок карантина из-за коронавируса

В России сроки карантина в связи с заражением Covid-19 сокращаются до семи дней. Об этом на заседании Координационного совета при Кабмине по борьбе с коронавирусом сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, — пояснила Голикова. — В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России».

Власти будут наблюдать за ситуацией, и если потребуется дальнейшая корректировка сроков, изменения будут внесены, сообщила докладчик.

На заседании Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал работадателей перевести как можно больше работников на удаленный режим.