В России число новых случаев Covid-19 за сутки приблизилось к максимуму 1 мая
В России отмечается прирост заболеваемости, госпитализаций и смертности от коронавирусной инфекции. Так, число новых пациентов, выявленных за прошлые сутки, стало максимальным за период с 1 мая. Об этом со ссылкой на федеральный оперштаб сообщает ТАСС.
За предыдущие 24 часа в России подтвердился 6 391 случай Covid-19, тогда как днем ранее показатель составлял 5 685. 20 июля скончались 42 человека, 19-го числа — 37.
Отмечается и рост госпитализаций — 1 195 против 1 110 — +7,7%, подсчитали в оперштабе.
Напомним, что ранее Росздравнадзор поручил регионам оценить запасы антиковидных средств, средств защиты и количество работающих пунктов вакцинации. Также субъектам стоит усилить информационную кампанию о вакцинации против вируса.
Президент Татарстана Рустам Минниханов уже обратился к руководству районов и профильным органов с призывом нарастить темпы вакцинации в регионе. По его словам, это поможет РТ избежать резких скачков заболеваемости в опасный по различным вирусам осенне-зимний период.