Росздравнадзор призвал регионы ускорить вакцинацию от Covid-19

Регионам России необходимо убедиться в наличии препаратов для лечения коронавируса, средств защиты и в достаточном количестве пунктов вакцинации. С поручением усилить меры антиковидной безопасности к территориальным органам Росздравнадзора обратилась глава ведомства Алла Самойлова.

По ее словам, в последнее время в России начала повышаться заболеваемость Covid-19, однако не все регионы своевременно принимают необходимые меры профилактики.

«В связи с этим субъектам РФ необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования», — приводит ее слова Telegram-канал Росздравнадзора.

Напомним, что ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил нарастить темпы вакцинации в республике. Он подчеркнул, что регион и его жители должны быть подготовлены к осенне-зимнему периоду, в который традиционно возрастает риск всевозможных заболеваний.