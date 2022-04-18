В России число госпитализаций с Covid-19 за сутки сократилось более чем на 27%

За сутки в России госпитализировано 1 058 человек с коронавирусом, что на 27,2% меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

В связи с выздоровлением из больниц выписали 14 324 пациента, выявлено 9 434 новых случая. Больше всего зараженных зарегистрировано в Санкт-Петербурге (628), Москве (497) и Московской области (214).

Кроме того, за день подтверждено 213 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Ранее «Татар-информ» сообщил о том, что Кабмин выделит еще 8 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам, борющимся с Covid-19.