news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
18 апреля 2022  13:14

В России число госпитализаций с Covid-19 за сутки сократилось более чем на 27%

news_top_970_100

 За сутки в России госпитализировано 1 058 человек с коронавирусом, что на 27,2% меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

В связи с выздоровлением из больниц выписали 14 324 пациента, выявлено 9 434 новых случая. Больше всего зараженных зарегистрировано в Санкт-Петербурге (628), Москве (497) и Московской области (214).

Кроме того, за день подтверждено 213 летальных исходов от коронавирусной инфекции. 

Ранее «Татар-информ» сообщил о том, что Кабмин выделит еще 8 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам, борющимся с Covid-19. 

 

#заболеваемость #коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное