Кабмин выделит еще 8 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам, борющимся с Covid

Правительство выделило дополнительное финансирование на страховые и социальные выплаты медикам и социальным работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, первое распоряжение, подписанное Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, предусматривает выделение 3,3 млрд рублей. Их направят на страховые выплаты медицинским сотрудникам, которые помогают зараженным Covid-19.

По второму документу более 2,2 млрд рублей направят медикам, работающим в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и занимающимся лечением заболевших вирусом.

И, наконец, более 2,5 млрд рублей пойдут на спецвыплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными и находящимися в группе риска по коронавирусу.

Все выплаты осуществляются по поручению Президента России Владимира Путина.

«Ситуация с коронавирусом улучшилась, но по-прежнему есть заболевшие. Пациентам с этой инфекцией продолжают помогать врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи. Во многом благодаря столь самоотверженной работе каждый день из больниц выписываются тысячи человек, вылечившихся от ковида», — подчеркнул Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.