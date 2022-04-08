В России число госпитализаций с коронавирусом за сутки увеличилось почти на 40%

За день в больницы в регионах России доставили 3 627 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 38,9% больше, чем днем ранее, сообщает федеральный оперативный штаб.

Суточный прирост заболеваемости Covid-19 в стране составил 14 311. Также подтвердилось 280 смертей. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Москве (855), Санкт-Петербурге (743) и Московской области (486).

В то же время за сутки полностью поправились 37 684 человека.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что за прошедший день в Татарстане выявлено 258 случаев заражения коронавирусом и 5 летальных исходов.