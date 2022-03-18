В России число госпитализаций с коронавирусом за день увеличилось на 10,1%

За сутки в российские больницы было доставлено 5 513 человек с коронавирусной инфекцией, что на 10,1% больше по сравнению с 17 марта. Об этом свидетельстуют даннные федерального Оперативного штаба.

Кроме того, число выздоравевших пациентов сократилось на 6,7 процента (105 064 человек).

Наибольшее количество заболевших отмечается в Санкт-Петербурге (1486), Москве (1130) и Московской области (787).

Прирост суточной заболеваемости Covid-19 в России составил 34 442, также подтверждено 524 летальных исхода.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после отмены масочного режима каждый десятый россиянен продолжает соблюдать его во всех общественных местах.