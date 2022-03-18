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Ру Тат
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Здоровье
18 марта 2022  13:49

В России число госпитализаций с коронавирусом за день увеличилось на 10,1%

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За сутки в российские больницы было доставлено 5 513 человек с коронавирусной инфекцией, что на 10,1% больше по сравнению с 17 марта. Об этом свидетельстуют даннные федерального Оперативного штаба. 

Кроме того, число выздоравевших пациентов сократилось на 6,7 процента (105 064 человек).

Наибольшее количество заболевших отмечается в Санкт-Петербурге (1486), Москве (1130) и Московской области (787).

Прирост суточной заболеваемости Covid-19  в России составил  34 442, также подтверждено 524 летальных исхода.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после отмены масочного режима каждый десятый россиянен продолжает соблюдать его во всех общественных местах.

 

#заболеваемость #коронавирус
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