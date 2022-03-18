Опрос: Большинство казанцев поддерживает отмену масочного режима

В ходе опроса 7 из 10 россиян поддержали отмену масочного режима, каждый десятый продолжит соблюдать его везде. При этом 67% опрошенных казанцев высказались за отмену масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Казани. В ряде регионов России отменен масочный режим. 68% представителей экономически активного населения — за подобное решение, 15% — против, 17% воздержались. В Казани 67% опрошенных поддержали отмену масочного режима, еще 15% опрошенных из города, напротив, не согласны с этим решением. 18% респондентов затруднились дать однозначный ответ», – сказано в сообщении.

Лишь 12% опрошенных горожан отметили, что будут продолжать носить медицинские маски во всех общественных местах после отмены масочного режима в регионе. Чуть более 50% жителей столицы Татарстана сообщили, что не намерены этого делать. Практически каждый пятый респондент сказал, что будет носить маску в некоторых общественных местах. Еще 19% затруднились с ответом.