В России цены на строительные материалы могут вырасти к лету на 10–15%

Основные стройматериалы в России летом могут стать дороже на 10-15% в среднем. По словам экспертов, пик спроса на такие вещи по традиции приходится на июль-август, пишут «Известия».

Как объяснил гендиректор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» (ВЗКСМ) Денис Жалнин, объем предложения в вышеназванное время начинает резко сокращаться. Это сокращение, в свою очередь, приводит к росту цен. Он подчеркнул, что если не поддерживать баланс спроса и предложения через регулирование цен, то в стране рискует возникнуть дефицит более востребованных стройматериалов.

Причем спикер считает, что в 2024-м спрос на строительные материалы будет высоким. Причина – нужно восстанавливать дома гражданам, пострадавшим от паводков. Также в стране фиксируют рекордный спрос на землю под ИЖС.

Жалнин советует россиянам, планирующим строить дом в 2024 году, предусмотреть в смете вероятность роста цен на стройматериалы. Особенно, если жилище строится с привлечением кредитных средств. В противном случае, есть риски того, что денег не хватит, вы нарушите обязательства перед банком по срокам строительств и готовый объект передадут в залог.

Эксперт также прогнозирует, что цены на основные строительные материалы начнут активнее расти после снятия во всех регионах ограничений по движению большегрузного транспорта из-за весенней распутицы.

Сначала подорожает древесина, цемент, газоблоки, а также кирпичи и материалы для отделки фасадов домов, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость косметического ремонта в Казани оказалась больше, чем в Москве.