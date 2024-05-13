Опрос: средняя стоимость косметического ремонта в Казани оказалась больше, чем в Москве

Жители Казани готовы потратить на косметический ремонт 2,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные проведенного опроса. Интересно, что казанцы в среднем вкладывают в ремонтные работы на 5.5% больше, чем тратят москвичи (2,18 млн рублей) и почти на 40% больше, чем в среднем по РФ (1,65 млн), пишут «Известия».

На третьем месте по размеру «ремонтного» бюджета оказался Ростов-на-Дону — здесь покупатели квартир на первичном и вторичном рынке готовы выделить на ремонт около 2,11 млн рублей.

Интересно, что, независимо от целей покупки квартиры (для себя или под сдачу в аренду), жители больших городов тратят одинаковое количество денег на ремонт. Так, на обустройство «гнездышка» для себя уходит в среднем 1,58 млн, а для «квартирантов» - 1,57 млн рублей. Больше всех тратят на ремонт те, кто покупает квартиру для перепродажи (2,05 млн рублей).

При этом участники опроса считают, что отремонтировать квартиру, купленную на «вторичке», стоит дешевле, чем в новостройке, — на 23%. Однако чаще всего они недооценивают стоимость демонтажа старого ремонта: реальные затраты по этой статье на 41% превышают планируемые.

Самый недорогой этап ремонта – создать дизайн-проект — за него россияне из городов-миллионников готовы отдать около 194,8 тыс. рублей. На утилизацию устаревших обоев, потолков и полов закладывают бюджет в 255,3 тыс. рублей, на черновые работы — 302,8 тыс. рублей, на чистовую отделку — 404,1 тыс. рублей. Самая дорогое в ремонте, по мнению россиян, считается меблировка и укомплектовка квартиры техникой, на которую в среднем уходит 492,2 тыс. рублей.