В России более 3 млн детей занимаются в спортивных школах и секциях

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Примерно 3,2 млн российских детей на сегодняшний день занимаются в спортивных школах и секциях. Об этом доложил Президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании главы государства с членами Правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> сегодня действуют реально — не на бумаге, а реально действуют — 5005 организаций, за которыми закреплены 52 403 спортивных объекта. В этих организациях занимаются 3 млн 200 тыс. спортсменов и 96 307 тренеров», — рассказал докладчик.

По словам Чернышенко, лицензирование спортивных школ позволило провести «аудит всей системы детско-юношеского спорта». «Тренеры уже переведены на должность „тренер-преподаватель“ или работают по совместительству. 4263 организации уже получили бессрочные лицензии», — уточнил он.

Вместе с тем вице-премьер заверил, что реальный рост зарплат тренеров-преподавателей и создание комфортных условий для тренировок уже обеспечены в 67 регионах. «<…> у нас будет совершенно новый уровень спортивной школы с 1 сентября», — выразил уверенность он.

При этом среди воспитанников спортшкол около 149 тыс. — старше 18 лет. Для финансирования их обучения муниципалитеты должны получить соответствующие полномочия, необходимый для этого законопроект внесен в Государственную Думу, добавил чиновник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин заявил о деградации международных спортивных организаций из-за их политизации.